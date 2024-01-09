Китай успешно запустил космический зонд «Эйнштейн»

Китай осуществил успешный запуск космического зонда "Эйнштейн" для наблюдения с орбиты за рентгеновским излучением, которое вызывает масштабные изменения во Вселенной (столкновения нейтронных звезд, разрыв небесных тел крупными черными дырами, выброс высокоэнергетических частиц). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на странице корпорации в социальной сети WeChat, старт ракеты CZ-2C ("Чанчжэн-2-си") с космодрома Сичан на юго-западе страны был осуществлен в 15:03 по местному времени (10:03 мск) и стал 506-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Проект реализуется Академией наук Китая при сотрудничестве с Европейским космическим агентством и Институтом внеземной физики Общества Макса Планка (Германия). Зонд оснащен новейшим оборудованием - двумя рентгеновскими телескопами, один из которых имеет широкий обзор, а другой отличается высокой чувствительностью. Аппарат также будет передавать сигналы для активизации других оптических приборов на Земле и в околоземном пространстве. Предполагается, что эта технология позволит ученым получить более полное представление о важных процессах, которые происходят в космосе.

CZ-2C - жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 42 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 2,85 т полезного груза (1 тонну на геостационарную переходную орбиту).