iPhone выжил после взрыва в самолете и падения с 5 км

В невероятном инциденте, произошедшем на борту самолета Boeing 737-9 MAX, iPhone уцелел после падения с высоты около 5 километров.

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Самолет, вылетевший из Международного аэропорта Портленда, столкнулся с чрезвычайной ситуацией после того, как одна из его дверей открылась из-за взрывной декомпрессии прямо в воздухе вскоре после взлета, что привело к аварийной посадке в штате Орегон.

Среди последствий этого инцидента было обнаружение iPhone, который, как предполагается, выпал из воздушного судна.

Устройство было найдено Шонатаном Бейтсом. Находка оказалась в рабочем состоянии, с активированным авиарежимом и наполовину заряженной батареей. На экране телефона была открыта страница багажного документа Alaska Airlines.