Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории из-за Эль-Ниньо
Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что одной из причин рекордной жары может стать явление Эль-Ниньо - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений, но 2024 может стать еще жарче.
По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла Макфадена, нагрев воды в Тихом океане с задержкой влияет на повышение температуры поверхности Земли. Поэтому второй год под влиянием явления Эль-Ниньо может быть теплее первого. До этого австралийские ученые из Университета Квинсленда сообщали, что кораллам во всем мире грозят большие потери из-за периодов сильной жары в ближайшие один-два года.
Исторические данные свидетельствуют, что нынешние морские волны тепла, вероятно, станут предшественником глобального массового обесцвечивания и исчезновения кораллов в течение следующих 12–24 месяцев.