Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории

Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

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Отмечается, что одной из причин рекордной жары может стать явление Эль-Ниньо - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений, но 2024 может стать еще жарче.

По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла Макфадена, нагрев воды в Тихом океане с задержкой влияет на повышение температуры поверхности Земли. Поэтому второй год под влиянием явления Эль-Ниньо может быть теплее первого. До этого австралийские ученые из Университета Квинсленда сообщали, что кораллам во всем мире грозят большие потери из-за периодов сильной жары в ближайшие один-два года.