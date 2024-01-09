Младшую версию iPhone 15 сравнили с самым дорогим смартфоном Realme

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал об основных характеристиках iPhone 15 и Relame GT5 Pro и проверил их в работе.

Relame GT5 Pro в отличие от iPhone 15 предназначен только для китайского рынка. Это означает, что он, к сожалению, работать с российской сим-картой не будет без разблокировки.

Видео дня

Задняя панель у iPhone 15 сделана из стекла, у Realme — из экокожи. В комплекте со смартфоном от Apple идут только кабель, скрепка для открытия лотка для сим-карт, документы, наклейка. Вместе с Realme вы получите чехол, сразу же наклеенную на экран защитную плёнку, зарядку на 100 Вт, кабель, скрепку, документацию.

Из двух смартфонов быстрее включился iPhone. Причём разница составила несколько секунд. Способов разблокировки у Realme три, а у iPhone — только один (по лицу).

Что касается экрана, то у iPhone 15 диагональ составляет 6,1 дюйма, у Realme — 6,78 дюйма. Но частота обновления у первого всего 60 Гц, тогда как у второго 144 Гц.

Также преимущество у iPhone перед китайским флагманом состоит в наличии полноценной влагозащиты по стандарту IP68 (у Realme — IP64).

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 по характеристикам и в тестах побеждает Apple A16. Однако обновления приходить гораздо дольше будут на iPhone однозначно, поэтому он дольше будет оставаться актуальным. Спустя года три о Relame GT5 Pro производитель, скорее всего, уже забудет.

Камер на задней панели iPhone 15 всего две: это основная и ширик. При этом на Realme также есть телевик. Видео вы сможете записывать на iPhone максимум в 4К 60 к/с, на Realme — в 8К 24 к/с. В целом фото на камеры смартфона Apple получаются всё же лучше (за исключением тех, кто сделаны с использованием зума).

Ёмкость аккумулятора у iPhone — 3349 мАч, у Realme — 5400 мАч. Поддержка беспроводной зарядки есть в обоих случаях, но на iPhone 15 её мощность 15 Вт, а на Realme GT5 Pro — 50 Вт.

Вывод