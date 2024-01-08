Withings создала многофункциональный гаджет для здоровья
Компания Withings создала мультископ BeamO, который объединяет в себе несколько функций для мониторинга здоровья в одном компактном устройстве. Он действует как термометр, проверяет сердце на манер ЭКГ, пульсоксиметр и даже стетоскоп.
BeamO оснащен фотоплетизмографией (PPG), электродами, цифровым стетоскопом и обновленным инфракрасным датчиком температуры. PPG-датчики, схожие с теми, что применяются в смарт-часах, измеряют сердечный ритм через кожу, а электроды позволяют проводить ЭКГ.
Однако особенностью BeamO стал встроенный стетоскоп, который использует пьезоэлектрический диск для записи звуков из груди или спины, преобразуя их в электрический сигнал. Пользователи могут прослушивать сигнал через адаптер для наушников или передавать его медицинским работникам во время телемедицинских сессий.
Хотя эти сберегающие здоровье функции не новы, новаторство BeamO заключается в их объединении в доступном устройстве для всей семьи. Однако Withings должна получить одобрение FDA, и процессы подтверждения могут задержать выпуск устройства.