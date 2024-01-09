В Москве начали действовать новые стандарты безопасности ИИ в медицине

С 1 января в Москве вступили в силу три новых стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, стандарты предварительные, они будут действовать три года.

Кроме того, Собянин рассказал, что также в новом году вступают в действие на постоянной основе программа поддержки клинических исследований медпрепаратов, получение льготных лекарств в коммерческих аптеках, компенсация на самостоятельное приобретение льготных препаратов, а также наблюдательные исследования новейших лекарств, предназначенных для лечения онкозаболеваний. Эти проекты, как отметил мэр, уже хорошо зарекомендовали себя.

В Москве продолжится и программа по проактивному диспансерному наблюдению жителей, страдающих от хронической сердечной недостаточности.