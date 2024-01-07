В Эль-Бахнасе впервые обнаружили более 20 мумий

Испанские археологи впервые обнаружили в городе Эль-Бахнаса захоронения возрастом около 2 тыс. лет в виде мумий с золотыми и цветными погребальными масками, у двух из них во рту были найдены золотые языки. Об этом сообщил информационный портал Sada al-Balad.

По его данным, всего было обнаружено 23 мумии, которые были захоронены в эпоху правления династии Птолемеев (305 г. до н. э. - 30 г. до н. э.) и римского владычества над Египтом (30 г. до н. э. - 395 г.). Захоронения были обнаружены в восточной части верхнего кладбища Эль-Бахнасы и представляют собой вырытый в земле и облицованный камнем колодец, на дне которого находятся помещения для погребения усопших: в одном из этих помещений находились пустые саркофаги, включая те, что имели форму человека, а в другом - сами мумии. Информации о том, почему мумии были захоронены вне саркофагов, не приводится.

Видео дня

У двоих из 23 мумий в ротовой полости находится золотая пластина в форме языка: археологи, которых цитирует портал, утверждают, что эта традиция захоронения умерших широко применялась именно в период римского правления. Личности погребенных пока не установлены, однако в непосредственной близости от их захоронения были обнаружены остатки стен здания, когда-то стоявшем на месте погребения: на обломках ученые нашли росписи с изображениями животных, птиц, а также фруктов и ягод.

Кроме того, ученые обнаружили на месте раскопок терракотовую статуэтку богини Исиды-Афродиты с цветочным венком и короной на голове - подобные скульптуры находят в Эль-Бахнасе впервые. Археологи продолжают раскопки в поисках других находок, подчеркнул Sada al-Balad.