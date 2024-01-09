В Китае разработали инновационный метод борьбы со старостью

В шанхайском университете Shanghai Jiao Tong University (Китай) разработали новый метод борьбы со старением с использованием нанотехнологий. Это каркасный имплантат, с помощью которого в организм человека доставляется водород.

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Процесс старения организма человека напрямую связан с утратой тканей способности к регенерации и подавлении воспалительных процессов. Водород может не только противостоять воспалениям, но и подавлять старение во всех клетках скелетной ткани.

Изобретённый учёными каркас может высвобождать большие дозы водорода с использованием электрораспыления инкапсулированных наночастиц CaSi2 в полигидроксиалканоат на мезопористое биоактивное стекло. И состояние костной ткани, как подтвердили лабораторные исследования на мышах, значительно улучшается.

Потенциал этой технологии против старения будет изучаться и далее.