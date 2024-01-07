Планетологи объяснили таинственные «волшебные острова» Титана

Новое исследование показало, что «волшебные острова» Титана, скорее всего, представляют собой плавающие куски пористых, замороженных органических веществ. По сути, это айсберги, но сделаны они не из воды. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, о нем сообщил Американский геофизический союз.

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Титан, самый большой спутник Сатурна, покрывает туманно-оранжевая атмосфера, она на 50% толще земной, богата метаном и другими органическими молекулами. Его поверхность покрыта темными дюнами и морями жидкого метана и этана.

Еще более странным является то, что на радиолокационных изображениях выглядит как плавающие яркие пятна на поверхности моря, которые могут существовать от нескольких часов до нескольких недель и более. Ученые впервые заметили эти эфемерные «волшебные острова» в 2014 году во время миссии «Кассини-Гюйгенс» и с тех пор пытаются выяснить, что это.

Чтобы найти ответ, авторы новой работы исследовали, будут ли органические твердые вещества Титана просто растворяться в метановых озерах. Оказалось, что нет — озера уже насыщены органическими частицами.

Озера и моря Титана из метана и этана имеют низкое поверхностное натяжение, что затрудняет плавание твердых тел. Модели предполагают, что большинство замороженных твердых веществ слишком плотные, а поверхностное натяжение слишком низкое, чтобы создать острова Титана. Если только комки не пористы, как швейцарский сыр.