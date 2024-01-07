СМИ: интересы науки и бизнеса могут столкнуться на Луне

Ресурсы Луны могут быть уничтожены бездумной коммерческой эксплуатацией. Астрономы считают, что строительство лунных баз может поставить под угрозу научные исследования и ценные ресурсы. Об этом сообщает The Guardian.

Компании планируют запустить десятки зондов для обследования лунного ландшафта в течение следующих нескольких лет. Цель – исследовать Луну, чтобы добывать полезные ископаемые, воду и другие ресурсы для строительства там постоянных обитаемых баз. Позже они станут трамплином для пилотируемых миссий на Марс.

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Но астрономы предупреждают, что неограниченная спешка с эксплуатацией Луны может нанести непоправимый ущерб ценным научным объектам.

Ученые считают, что исследования гравитационных волн, наблюдения за черными дырами, исследования по выявлению жизни на планетах могут оказаться под угрозой.

В пример приводятся несколько глубоких лунных кратеров. Солнечный свет никогда не достигает их дна, и поэтому они невероятно холодные – вероятно, всего на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля. И это делает их очень ценными с научной точки зрения. Такие кратеры идеально подошли бы для размещения тонких научных инструментов – например, инфракрасных телескопов, которые необходимо постоянно охлаждать.

«Проблема стала неотложной. Нам нужно действовать сейчас, потому что решения, принятые сегодня, зададут тон нашему будущему поведению на Луне», — заявил Мартин Элвис из Центра астрофизики Гарварда.

Эту точку зрения поддержал профессор астрономии Ричард Грин из Университета Аризоны.

«Мы не пытаемся блокировать строительство лунных баз. Однако там есть лишь несколько перспективных участков, и некоторые из них невероятно ценны с научной точки зрения», — сказал Грин.

По его словам, следует действовать очень осторожно при строительстве шахт и баз на Луне.

Международный астрономический союз создал рабочую группу, возглавляемую Грином. В январе она встретится с представителями ООН, чтобы начать переговоры, которые должны усилить законодательство по защите межпланетных ресурсов.