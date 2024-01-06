Cooler Master создала Tempest G2711 — MiniLED-монитор с охлаждением

Cooler Master представила игровой монитор Tempest G2711 с мини-светодиодной подсветкой, который имеет свою технологию охлаждения. Эта 27-дюймовая 1440p VA-панель — первая в своем роде модель от Cooler Master в сфере MiniLED.

27-дюймовая панель VA с разрешением 2560×1440 и подсветкой Mini-LED Коэффициент контрастности 3000:1, сертификация HDR1000 с пиковой яркостью 1500 нит 95% цветовой гаммы DCI-P3 для ярких и точных цветов Частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс (MPRT) / <4 мс GtG Уникальный радиатор и задняя термозащитная крышка для безвентиляторного охлаждения Возможности подключения с помощью DP 1.4, 2x HDMI 2.0 и USB Type-C (видеовыход и питание 15 Вт)