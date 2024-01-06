NASA одобрила разработку марсианского самолета на солнечных батареях

MAGGIE получит технологию вертикального взлёта и посадки (eVTOL), летать будет самолёт на электрических двигателях, заряжающихся от мощных солнечных панелей. Самолёт нужен для изучения геофизики и химии атмосферы Марса, с его помщью учёные займутся поиском следов жизни в прошлом Красной планеты.

Сверхлёгкий фюзеляж MAGGIE объясняется исследованиями в условиях Марса, где для поднятия летательного аппарата требуется большая мощность и как можно боле лёгкий корпус, так как плотность атмосферы у поверхности Марса почти на два порядка разреженней, чем на нашей планете. Предполагается, что за 7,6 марсианских дней (солов) самолёт сможет пролететь на одном заряде от панелей до 179 км на высоте 1000 метров. Если всё будет в реальности, за год работы марсианский самолёт пролетит до 16 тысяч км — примерно 75% длины экватора Марса.