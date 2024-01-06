Индийская станция Aditya-L1 вышла на заданную орбиту для изучения Солнца
Запущенная Индией автоматическая космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 вышла на гало-орбиту, где будет заниматься исследованиями светила. Как сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, это достижение стало "еще одной важной вехой для Индии".
"Первая солнечная обсерватория Индии Aditya-L1 достигла пункта назначения. Это свидетельство преданности наших ученых осуществлению самых трудных и сложных космических миссий. Я присоединяюсь к нации и аплодирую этому выдающемуся подвигу. Мы продолжим осваивать новые рубежи науки на благо человечества", - написал премьер в X (ранее Twitter).