Индийская станция Aditya-L1 вышла на заданную орбиту для изучения Солнца

Запущенная Индией автоматическая космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 вышла на гало-орбиту, где будет заниматься исследованиями светила. Как сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, это достижение стало "еще одной важной вехой для Индии".