В Южной Америке обнаружили новый вид травоядного динозавра

В Южной Америке обнаружили останки неизвестного прежде травоядного динозавра с длинной шеей и клювом, который жил 96-93 миллиона лет назад. Это самый крупный в семействе реббахизавридов, он весил около 15 тонн и достигал 20 метров в длину. Об этом сообщает ТАСС.

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Сообщается, что динозавр был четвероногим и имел длинный хвост. Ископаемые останки четырех различных экземпляров были обнаружены в Каньядон-де-лас-Кампанас, городе, расположенном в 20 километрах от Вилья-Эль-Чокон. Эти динозавры не отличались крупными размерами, однако открытый вид Sidersaura marae является среди них самым крупным.

Новый вид получил свое название из-за звездчатой формы обнаруженных хвостовых костей – Sider с латыни переводится как звезда.