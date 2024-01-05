Компания cWell, занимающаяся оптовыми продажами китайских телефонов, смартфонов и планшетов, анонсировала собственный смартфон под названием Uniwa U6701. Главной особенностью гаджета является то, что он работает на операционной системе Ubuntu Touch.

Особенности

По внешнему виду Uniwa U6701 очень сильно похож на смартфон японского производителя Sharp Aquos Sense 4 Plus, впущенный осенью 2020 года. Новинка оснащена 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 20:9. За производительность гаджета отвечает 8-нм процессор Qualcomm Snapdragon 720G в тандеме с GPU Adreno 618, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

На задней панели расположена основная камера с датчиками 48+8+2+2 Мп. Спереди установлена селфи-камера – 8+2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4120 мАч. Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5, A-GPS, NFC, наличие 3,5-мм разъёма для наушников и дактилоскопического сканера на задней панели.

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