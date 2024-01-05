Qualcomm анонсировала чип для VR-гарнитур – Snapdragon XR2 Plus Gen 2

Ожидается, что в следующем году Samsung и Google представят гарнитуру смешанной реальности, которая составит конкуренцию Vision Pro от Apple. Теперь стало известно, какой процессор будет использоваться в VR-гарнитурах: Snapdragon XR2 Plus Gen 2.

© MobiDevices

Анонс Snapdragon XR2 Plus Gen 2 состоялся через несколько месяцев после запуска Snapdragon XR2 Gen 2, который дебютировал в Meta Quest 3. Следуя из названия, новый чипсет является лишь незначительным улучшением по сравнению с предшественником.

Snapdragon XR2 Plus Gen 2 поддерживает:

дисплеи с разрешением до 4,3K на глаз и частотой обновления 90 Гц (у Snapdragon XR2 Gen 2 максимальное разрешение – 3K на глаз);12 и более одновременных камер и датчиков (Snapdragon XR2 Gen 2 – 10 камер);частота CPU увеличена на 20 %, а частота GPU – на 15 % по сравнению со Snapdragon XR2 Gen 2.

MobiDevices

Чипсет был разработан в сотрудничестве с Samsung и Google и будет использоваться в будущей гарнитуре смешанной реальности. Согласно сообщению, продукт может быть выпущен ограниченным тиражом в количестве 30 000 единиц в конце 2024 года.