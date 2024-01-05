Пираты захватили грузовое судно с индийским экипажем у берегов Сомали

У побережья Сомали пираты захватили грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии. Об этом сообщает индийское агентство ANI.

На борту находятся 15 членов экипажа из Индии.

«За кораблем наблюдают самолеты ВМС Индии, связь с экипажем установлена», — приводит агентство заявление индийских военных.

Накануне сообщалось, что у берегов Сомали в Красном море неизвестные предприняли попытку взять судно на абордаж. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).