Новый вид древнего гигантского червя обнаружили в Гренландии

Представьте себе хищного червя, которому полмиллиарда лет, длиной с ваше предплечье и с устрашающей челюстью. Это Timorebestia — недавно обнаруженный в Гренландии вид, который пересматривает наше представление о пищевой цепи ранней Земли.

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Ученые из Бристольского университета наткнулись на этого «ужасного зверя» (латинское значение его названия) во фрагментах окаменелостей из района Сириус Пассет. Анализ показал, что это существо не похоже ни на одного известного кембрийского хищника.

Jakob Vinther

Timorebestia была создана для охоты. Его 30-сантиметровое тело, украшенное плавниками и усиками, вероятно, путешествовало по кембрийским водам с внутренней челюстью, готовой вцепиться в добычу. Хотя по сравнению с современными гигантами Timorebestia не была в прямом смысле слова гигантом, в то время она была одним из самых крупных видов.

«Это были гиганты своего времени», — объясняет Якоб Винтер, автор исследования.

«Тиморебестии находились на вершине пищевой цепочки, сравнимой с акулами в современных океанах».

Ископаемые свидетельства, в том числе остатки пожираемого членистоногого под названием Isoxys, подтверждают его хищнический образ жизни.

«Они поедали эту бронированную добычу в огромных количествах», — добавляет Мортен Лунде Нильсен, другой исследователь.

«Мы можем предположить, что Timorebestia и его сородичи правили океанами до появления доминирующих хищников, таких как членистоногие», — предполагает Винтер.