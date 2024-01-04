Российские ученые нашли способ омолодить людей на пять лет

Способ омолодить людей на пять лет нашли ученые из Нижнего Новгорода, сообщил пресс-секретарь ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов со ссылкой на директора Института биологии старения ННГУ Алексея Москалева.

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По его словам, были проведены клинические исследования, в которых приняли участие 43 человека.

Всех испытуемых на две недели отправили в оздоровительный лагерь, где им ежедневно нужно было заниматься физкультурой, выполнять дыхательную гимнастику и проходить физиопроцедуры. Важное внимание уделялось питанию участников. Им давали низкокалорийные и здоровые блюда.

Когда 14 дней прошло, специалисты оценили биологический возраст членов исследуемой группы. Для этого изучили показатели уровня глюкозы и наличие воспаления в крови. По итогу все 43 человека стали моложе на пять лет.

«Эликсира вечной молодости и таблетки от старости, видимо, никогда не будет, но здоровое долголетие – вполне реально, за счет воздействия на механизмы старения и вызывающие его патологические процессы. Ну и генная терапия», – подчеркнул Никонов.