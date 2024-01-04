SpaceX Маска запустил спутники, которые будут подключаться к смартфонам напрямую

Первая партия пошла

© © Ferra.ru / Kandinsky 3

SpaceX с размахом начала новый год, запустив первую партию спутников Starlink, предназначенных для прямого подключения к смартфонам. Шесть из 21 спутника, запущенных 2 января, несут в себе технологию, способную обеспечить сотовой связью большинство устройств с поддержкой 4G в радиусе действия.

Это шаг на пути к реализации концепции SpaceX по обеспечению глобального доступа в Интернет, независимо от местоположения. В этом году в партнерстве с сотовыми операторами будет запущена функция отправки текстовых сообщений, а в 2025 году — голосовая связь и передача данных.