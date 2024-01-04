Представлен «неубиваемый» смартфон со 120 Вт зарядкой и спутниковой связью
Да, чем-то напоминает iPhone
Ulefone представила свой новый смартфон — Armor 23 Ultra.
Новинка сочетает в себе прочность и передовые технологии. Этот «неубиваемый» смартфон доступен по цене менее $500 и предлагает функции, сравнимые с iPhone, включая двустороннюю спутниковую связь, и зарядку мощностью 120 Вт.
Armor 23 Ultra оснащен 6.78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.
Внутри корпуса размером 177.4 x 81.5 x 12.8 мм находится несколько камер с высоким разрешением, включая 64-мегапиксельный датчик ночного видения, поддерживаемый парой инфракрасных источников.
В отличие от iPhone, который использует спутниковую службу Globalstar, Armor 23 Ultra работает с сервисом Bullitt и сетью Skyko.
Смартфон доступен в цветах Elite Black и Umbra Orange на AliExpress за $499.99. В настоящее время он поставляется с 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенного накопителя и процессором MediaTek Dimensity 8020.