Microsoft Edge официально стал ИИ-браузером

В магазинах Google Play и Apple App Store

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Компания Microsoft назвала свой браузер Edge AI Browser (ИИ-браузером), подчеркнув тем самым стратегический фокус на внедрении искусственного интеллекта во все аспекты пользовательского опыта. Новое название уже появилось в магазинах Google Play и Apple App Store, однако пока не отразилось на самом браузере.

Этот шаг последовал за значительным обновлением функционала Edge, связанного с искусственным интеллектом, включая интеграцию Copilot с GPT-4. Из-за этого пользователи могут ожидать "более интеллектуального и интуитивного взаимодействия с веб-страницами, благодаря технологиям искусственного интеллекта", отмечают СМИ.