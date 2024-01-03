LG показала свои флагманские телевизоры 2024 модельного года

LG Electronics представила серию OLED-телевизоров 2024 года, которая оснащена передовым ИИ-процессором LG с 4-кратной скоростью работы, обещая высокое качество изображения.

Модели телевизоров LG SIGNATURE OLED M4 и LG OLED G4, оснащены новейшим ИИ-процессором Alpha (разработан LG), повышающим качество изображения и звука за счет значительного увеличения производительности.

В этих телевизорах реализована передовая технология ИИ-апскейлинга, анализирующая каждый пиксель для более четкого изображения. Кроме того, их процессор оптимизирует цвета, обеспечивая эффект погружения, а функция Dynamic Tone Mapping Pro добавляет глубину и реалистичность изображениям.

Модели LG OLED evo прошли сертификацию ClearMR1 для превосходного качества изображения, а геймеры оценят такие функции, как частота обновления144 Гц, 4K и поддержка HDMI 2.1.

LG