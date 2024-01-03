SpaceX вывела на орбиту первые спутники с прямым подключением смартфонов

SpaceX выполнила первый в 2024 году запуск ракеты Falcon 9, доставив на орбиту 21 спутник Starlink. При этом шесть аппаратов поддерживают технологию Direct to Cell (DTC), позволяющую подключать к ним напрямую обычные смартфоны без каких-либо модификаций, написал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter (X).

Это позволит смартфонам иметь связь в любой точке планеты. Каждый луч может поддерживать только около 7 Мбит. Так что это отличное решение для мест без покрытия сотовой сети, но оно не составит конкуренцию существующим наземными сотовым сетям, — сообщил Маск.

В октябре сообщалось, что Маск обеднел на $16 млрд за сутки. Причиной потери части капитала стало падение акций компании Tesla. Спад составил 9,3% — до $220. Этому предшествовало обнародование информации о сокращении чистой прибыли корпорации в 1,8 раза по итогам третьего квартала. Тогда состояние Маска уменьшилось до $210 млрд, что не помешало ему по-прежнему занимать первую строчку в списке богатейших предпринимателей планеты.