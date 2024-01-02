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Предстоящий планшет Xiaomi Pad 7 Pro получит быструю зарядку

Xiaomi готовит к выпуску свою новую серию планшетов Pad 7. В сети появилась информации об аккумуляторе и возможности быстрой зарядки, за счет чего повышается его производительность, пишет GSMChina.

Планшет Xiaomi Pad 7 Pro получит быструю зарядку
© ferra.ru

У Pad 7 Pro предполагается высокая продолжительность работы благодаря аккумулятору емкостью 10 000 мАч, что дает возможность для длительной автономной работы. Также, он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт, обеспечивающей восполнением заряда за короткое время.

В совокупности, эти характеристики обеспечат для пользователей долгую работу планшета в автономном режиме и возможность быстрой зарядки при необходимости.

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Планируется, что серию Xiaomi Pad 7 представят совместно со смартфоном Xiaomi 14 Ultra во втором квартале 2024 года.

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