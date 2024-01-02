GSMArena опубликовала топ-20 смартфонов 2023 года

В 2023 году рынок смартфонов был насыщен множеством новых моделей, но некоторые из них выделились своей популярностью среди пользователей.

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GSMArena опубликовала свой топ-20 самых популярных смартфонов года, основываясь на поисковых запросах читателей.

Samsung заняла лидирующие позиции в этом рейтинге, заняв все пять первых мест. Samsung Galaxy S23 Ultra стал абсолютным чемпионом, за ним следует Galaxy A54.

На третьем, четвертом и пятом местах расположились Galaxy S23, Galaxy A34 и Galaxy A14 соответственно.

Другие модели Samsung также попали в список: Galaxy A14 5G на восьмом месте, Galaxy A24 4G на тринадцатом и Galaxy S23+ на пятнадцатом.

Apple iPhone 15 Pro Max, несмотря на свой поздний релиз в сентябре, занял шестое место благодаря своей огромной популярности.

Tecno также показало значительный прогресс в этом году, и их бюджетная модель Spark 10 Pro заняла седьмое место.

Xiaomi сохранила своё присутствие в топ-20 с тремя моделями: Redmi 12 и Poco X5 Pro на девятом и десятом местах, а также Poco F5 на двенадцатом.