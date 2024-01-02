Apple нарушила 12-летнюю традицию

iPad был основным продуктом Apple с момента его дебюта в 2010 году, и каждый год выпускалась как минимум одна новая модель. В последнее время технологический гигант выпускает четыре новые модели iPad в год. Однако в 2023 году производитель не выпустил ни одного планшета.

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Последние модели iPad вышли в октябре 2022 года. Поскольку серьезных изменений в последних итерациях планшета нет, потребители реже ощущают необходимость обновления. Видимо, это и побудило Apple пересмотреть свою стратегию в отношении планшетов, сосредоточив внимание на более эффективных и менее частых обновлениях оборудования.

Согласно прогнозам аналитиков, 2024 год станет важным годом для серии iPad. Apple обновит iPad начального уровня, а также iPad mini, iPad Air и iPad Pro. Ожидается, что в нынешнем году появится 12,9-дюймовая модель iPad Air. Устройство получит OLED-дисплей высокого класса, чип М3, в том числе и новую клавиатуру, такую же как в ноутбуке.

Напомним, до 2023 года были выпущены следующие модели iPad: