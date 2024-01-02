Apple нарушила 12-летнюю традицию – в 2023 году не вышло ни одной новой модели iPad
iPad был основным продуктом Apple с момента его дебюта в 2010 году, и каждый год выпускалась как минимум одна новая модель. В последнее время технологический гигант выпускает четыре новые модели iPad в год. Однако в 2023 году производитель не выпустил ни одного планшета.
Последние модели iPad вышли в октябре 2022 года. Поскольку серьезных изменений в последних итерациях планшета нет, потребители реже ощущают необходимость обновления. Видимо, это и побудило Apple пересмотреть свою стратегию в отношении планшетов, сосредоточив внимание на более эффективных и менее частых обновлениях оборудования.
Согласно прогнозам аналитиков, 2024 год станет важным годом для серии iPad. Apple обновит iPad начального уровня, а также iPad mini, iPad Air и iPad Pro. Ожидается, что в нынешнем году появится 12,9-дюймовая модель iPad Air. Устройство получит OLED-дисплей высокого класса, чип М3, в том числе и новую клавиатуру, такую же как в ноутбуке.
Напомним, до 2023 года были выпущены следующие модели iPad:
2010: iPad (1-го поколения);2011: iPad 2;2012: iPad (3-го поколения), iPad (4-го поколения) и iPad mini (1-го поколения);2013: iPad Air (1-го поколения) и iPad mini 2;2014: iPad Air 2 и iPad mini 3;2015: iPad mini 4 и iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма (1-го поколения);2016: iPad Pro (9,7 дюйма);2017: iPad (5-го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения) и iPad Pro 10,5 дюйма;2018: iPad (6-го поколения), iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения) и iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения);2019: iPad (7-го поколения), iPad Air (3-го поколения) и iPad mini (5-го поколения);2020: iPad (8-го поколения), iPad Air (4-го поколения), iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения) и iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения);2021: iPad (9-го поколения), iPad mini (6-го поколения), iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения) и iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения);2022: iPad (10-го поколения), iPad Air (5-го поколения), iPad Pro 11 дюймов (4-го поколения) и iPad Pro 12,9 дюйма (6-го поколения).