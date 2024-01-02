Компания AnTuTu, специализирующаяся на оценке производительности различных устройств, опубликовала топ-10 самых мощных смартфонов в мире по итогам декабря и всего 2023 года соответственно.

Лидером рейтинга стал OnePlus 12, топовую комплектацию которого с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ свободного места можно купить дешевле, чем iPhone 15 Pro. Этот смартфон сможет запустить любую современную игру в высоком качестве и без проблем справится с другими задачами.

В топ-3 смартфонов 2023 года замкнули Vivo X100 и iQOO Neo9 Pro, имеющие 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Десятку самых мощных смартфонов замкнули Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.