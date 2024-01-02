10 выдающихся окаменелостей динозавров, обнаруженных в 2023 году

Динозавры (за исключением птиц) не ходили по Земле уже 66 миллионов лет. Но благодаря окаменелостям, которые они оставили после себя, мы можем понять их историю.

© Naukatv.ru

1. Последняя трапеза тираннозавра

Видео дня

Исследователи в Канаде раскопали почти полные останки тираннозавра-подростка, последняя еда которого прекрасно сохранилась в районе желудка. Это был первый случай, когда внутри тираннозавра была найдена пища.

Исследователи полагают, что молодой тираннозавр разорвал более мелких динозавров пополам и съел их ноги, оставив остальную часть тела нетронутой.

2. Невиданный ранее «титан»

Новый вид титанозавра был идентифицирован по окаменелостям возрастом 122 миллиона лет, найденным в Испании. Гигантский динозавр с длинной шеей, вероятно, был размером с баскетбольную площадку. Вид назвали Garumbatitan morellensis, принадлежит к группе зауроподов — динозавров с длинной шеей. Это примитивный вид зауроподов.

До сих пор ученые не знали, откуда произошли зауроподы. Новые окаменелости намекают на то, что эта ветвь динозавров, возможно, впервые появились на территории нынешнего Пиренейского полуострова.

3. Скала, покрытая следами

Исследователи обнаружили, что отдаленная скала на Аляске покрыта окаменевшими следами десятков различных динозавров.

Скалу высотой в 20 этажей назвали «Колизеем». На ней окаменевшие следы рогатых динозавров, мелких хищников, утконосых динозавров и по крайней мере одного тираннозавра, и они «невероятно детализированы».

Около 70 миллионов лет назад скала представляла собой грязную тропу рядом с водопоем. Но в какой-то момент после того, как следы окаменели, земля была поднята в воздух и перевернута на бок в результате столкновения тектонических плит.

4. Смертельная битва

Исследователи в Китае обнаружили переплетенные окаменелости небольшого двуногого динозавра и барсукоподобного млекопитающего, которые, судя по всему, сражались насмерть, когда были погребены извержением вулкана 125 миллионов лет назад.

Эксперты полагают, что грызуноподобное млекопитающее, Repenomamusrobustus, вероятно, выиграло битву с динозавром из рода Psittacosaurus, потому что зубы мохнатого существа были встроены в грудную клетку динозавра. Новое открытие опровергает предположения исследователей о том, что динозавры в основном охотились на млекопитающих, а не наоборот.

5. Ископаемый голосовой аппарат

Исследователи в Монголии открыли голосовой аппарат панцирного динозавра возрастом 80 миллионов лет. Это первая когда-либо найденная гортань нептичьего динозавра.

Часть тела принадлежала Pinacosaurus grangeri — приземистому, панцирному и булавохвостому анкилозавру.

До сих пор исследователи считали, что большинство динозавров общались посредством хрюканья, шипения, грохота и рева. Однако форма и структура голосового аппарата намекают на то, что он был способен издавать скорее птичьи звуки, включая щебетание. У динозавров, возможно, был более сложный голосовой репертуар, чем считалось ранее.

6. Анимированное «недостающее звено»

Никогда ранее не встречавшийся утконосый динозавр был обнаружен в Чили и оживлен в анимации, показывающей, как он ходит, пьет и общается.

Недавно идентифицированный вид гадрозавров, Gonkoken nanoi, появился около 72 миллионов лет назад. Анализируя его зубы, позвонки, кости черепа, фрагменты челюстей, кости конечностей и ребра, исследователи воссоздали, как он мог выглядеть и как он себя вел. Команда считает, что G. Nanoi представляет собой «эволюционное звено» между старыми и молодыми видами гадрозавров.

7. Лезвиеподобная броня

Никогда ранее не встречавшийся вид анкилозавра, открытый в Великобритании, вероятно, был покрыт лезвийными шипами.

Новый вид, Vectipelta barretti, появился 140 миллионов лет назад. У него были остеодермы, или костные пластины, в форме косы, торчащие из остальной части его брони. Исследователи реконструировали весь его скелет, используя компьютерную программу, чтобы собрать воедино найденные ими окаменелости.

Два других вида анкилозавров также были обнаружены в том же районе, что и новые окаменелости, но V. Barretti, похоже, не имеет близкого родства ни с одним из них. Вместо этого новый вид более тесно связан с анкилозаврами, найденными в Китае. Это намекает на то, что панцирные динозавры, возможно, предприняли ранее неизвестную миграцию из нынешней Азии в нынешнюю Европу.

8. Неоднозначный хищник

Исследователи идентифицировали новый вид растительноядных и одновременно хищных динозавров из окаменелостей, найденных в штате Юта. Назвали его в честь двуликого римского бога.

Недавно описанный вид, Iani smithi, жил примерно 99 миллионов лет назад, в период резкого изменения климата, которое привело к гибели нескольких линий динозавров. Вероятно, это было «недостающее звено» между ранними птицеподобными динозаврами и группой утконосых динозавров. Имя Иани является отсылкой к Янусу, римскому богу перемен, которого часто изображали с двумя лицами.

9. Рентгеновские снимки перьев

В этом году исследователи повторно проанализировали окаменелые перья нескольких нептичьих динозавров с помощью рентгеновского сканирования. Оказывается, перья динозавров были больше похожи на перья современных птиц, чем предполагали ученые.

Окаменелости, среди которых были перья Sinornithosaurus и Confuciusornis, содержали следы роговых бета-протеинов (ранее известных как бета-кератины). Это белки, необходимые для укрепления перьев при полете. Когда исследователи сравнили эти белки с теми же белками попугаев амадин (Taeniopygia), обнаружили, что они удивительно похожи.

Исследователи ожидали, что перья динозавров будут состоять из более примитивной версии белк. Химический состав современных перьев на самом деле намного более древний, чем думали ранее.

10. Общественные гнезда