Нас ждет пять опасных дней: магнитные бури в январе

Точные даты магнитных бурь в январе 2024 года.

Первая в новом 2024 году магнитная буря достигнет Земли сегодня, 2 января, уже в ближайшие часы.

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Всему виной мощнейшая вспышка на Солнце, которая произошла буквально под бой московских курантов в новогоднюю ночь. Специалисты присвоили этому взрыву наивысший класс.

В прошлый раз такая сильная вспышка была в начале декабря. Тогда это привело к магнитной буре с индексом 8 из 9 возможных и яркому северному сиянию в средней полосе.

В январе 2024 года нас ожидает серия магнитных бурь, которые могут стать настоящим испытанием для людей с метеозависимостью.

Согласно прогнозам, пик магнитных бурь приходится на следующие даты: 2, 7, 9, 14 и 27 января. Именно в эти дни геомагнитные возмущения будут оказывать существенное влияние на самочувствие людей. Особенно уязвимыми будут метеочувствительные люди, пожилые и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время магнитных бурь, люди чаще всего сталкиваются с проблемами со сном, изменениями артериального давления, вялостью, повышенной утомляемостью, сильной головной болью и стрессами. Обострение депрессии также может проявиться у многих.

Чтобы пережить магнитные бури в январе 2024 года и сохранить хорошее самочувствие, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Во-первых, следует придерживаться правильного питания, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы. Кроме того, важно соблюдать режим сна и контролировать артериальное давление.

Исключение потребления алкоголя также будет полезным, поскольку он может усугубить негативные влияния магнитных бурь на организм. Важно держать необходимые лекарства рядом и принимать их по назначению в случае необходимости.