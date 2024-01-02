Астрономы рассказали, когда пройдет первый звездопад в 2024 году

Первый звездопад в 2024 году пройдет в ночь на 3 января. Об этом стало известно во вторник, 2 января.

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Согласно прогнозам астрономов, в пик метеорного потока Квадрантиды жители Земли смогут увидеть до 120 «падающих звезд» в час. Лучше всего наблюдать за звездопадом с полуночи и до самого рассвета.

Искать звездопад нужно над северо-восточным горизонтом. Область вылета метеоров будет располагаться под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас, передает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Осенью прошлого года газета Guardian сообщила, что потерянную астронавтами NASA сумку с инструментами можно увидеть в открытом космосе даже в бинокль. Ее потеряли астронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара во время починки МКС в открытом космосе.