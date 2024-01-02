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Маск предсказал, что 2024 год будет ещё более «безумным»

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что 2024 год станет ещё более безумным.Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) задался вопросом, будет ли 2024 год «нормальным», ведь, по его словам, мы заслужили этого «после четырёх лет сумасшествия»-

Маск предсказал, что 2024 год будет ещё более «безумным»
© globallookpress.com

«2024 год будет ещё более сумасшедшим — это мое предсказание», — разбил его надежды Маск.

Как сообщал «ГлагоL», ранее Маск выразил мнение, что доказательств существования инопланетян в нашей галактике нет. Он придерживается мнения, что в нашей галактике человек — единственное существо с сознанием. Бизнесмен призвал сделать всё возможное, чтобы сознание как маленькая свеча не угасло.

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Илон Маск
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