Маск предсказал, что 2024 год будет ещё более «безумным»
Основатель SpaceX Илон Маск считает, что 2024 год станет ещё более безумным.Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) задался вопросом, будет ли 2024 год «нормальным», ведь, по его словам, мы заслужили этого «после четырёх лет сумасшествия»-
«2024 год будет ещё более сумасшедшим — это мое предсказание», — разбил его надежды Маск.
Как сообщал «ГлагоL», ранее Маск выразил мнение, что доказательств существования инопланетян в нашей галактике нет. Он придерживается мнения, что в нашей галактике человек — единственное существо с сознанием. Бизнесмен призвал сделать всё возможное, чтобы сознание как маленькая свеча не угасло.