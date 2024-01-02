Маск предсказал, что 2024 год будет ещё более «безумным»

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что 2024 год станет ещё более безумным.Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) задался вопросом, будет ли 2024 год «нормальным», ведь, по его словам, мы заслужили этого «после четырёх лет сумасшествия»-