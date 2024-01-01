Xiaomi выпустила многофункциональный «кувшин здоровья»

С возможностью поддерживать совершенно разную температуру

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Xiaomi представила новый продукт для заботы о здоровье — многофункциональный кувшин под названием MiJia Multi-Functional Health Pot S1.

Кувшин изготовлен из 316L нержавеющей стали, что обеспечивает его устойчивость к коррозии и высоким температурам.

Корпус новинки выполнен из высококачественного боросиликатного стекла, устойчивого к резким перепадам температур. Объем кувшина составляет 1.5 литра, а мощность нагревательного элемента — 1000 Вт, что позволяет быстро вскипятить воду.

Одной из ключевых особенностей кувшина является его способность поддерживать температуру в диапазоне от 40°С до 90°С с возможностью регулировки каждые 5 градусов.

Это делает его идеальным для приготовления различных напитков, требующих точного контроля температуры. Кроме того, кувшин поддерживает до 11 различных режимов температуры, соответствующих разным видам напитков.