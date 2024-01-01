Ученые создали компьютер, работающий как человеческий мозг

Прорыв совершили ученые из Северо-Западного университета, Бостонского колледжа и Массачусетского технологического института (MIT), примечательно, что аналогичные разработки ведутся на кафедре электротехники и электроники Гонконгского университета.

По данным Nature, работа позволила дать ИИ навыки поведения за рамками шаблонных вычислений и даже сымитировать принципы работы человеческого мозга.

Исследователи смогли дать компьютерам понимание логики функционирования высшей нервной деятельности человека, включая мышление и память. Итогом работы стала микроэлектронная платформа (мемристор), копирующая действие нейронов и синапсов.

Преимущество технологии - в вычислениях непосредственно в памяти ПК, когда отсутствует необходимость перегонять готовые данные между процессорами и блоками запоминания.

В будущем это позволит избавиться от энергозатратных ИИ и перейти на масштабные вычисления даже на базе смартфонов. Устройства найдет себе применения и в медицине (мониторинг самочувствия и секвенирование генома вируса).