Ученые создали компьютер, работающий как человеческий мозг

Создан компьютер, работающий как мыслящий человеческий мозг, теперь вычисления проходят быстрее и требуют меньше энергии
Прорыв совершили ученые из Северо-Западного университета, Бостонского колледжа и Массачусетского технологического института (MIT), примечательно, что аналогичные разработки ведутся на кафедре электротехники и электроники Гонконгского университета.
По данным Nature, работа позволила дать ИИ навыки поведения за рамками шаблонных вычислений и даже сымитировать принципы работы человеческого мозга.
Исследователи смогли дать компьютерам понимание логики функционирования высшей нервной деятельности человека, включая мышление и память. Итогом работы стала микроэлектронная платформа (мемристор), копирующая действие нейронов и синапсов.
Преимущество технологии - в вычислениях непосредственно в памяти ПК, когда отсутствует необходимость перегонять готовые данные между процессорами и блоками запоминания.
В будущем это позволит избавиться от энергозатратных ИИ и перейти на масштабные вычисления даже на базе смартфонов. Устройства найдет себе применения и в медицине (мониторинг самочувствия и секвенирование генома вируса).
Ранее стало известно, что свет позволяет передавать данные в 100 раз быстрее Wi-Fi-сетей.