$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Создан компьютер, работающий как мыслящий человеческий мозг, теперь вычисления проходят быстрее и требуют меньше энергии

Прорыв совершили ученые из Северо-Западного университета, Бостонского колледжа и Массачусетского технологического института (MIT), примечательно, что аналогичные разработки ведутся на кафедре электротехники и электроники Гонконгского университета.

Ученые создали компьютер, работающий как человеческий мозг
© depositphotos.com

По данным Nature, работа позволила дать ИИ навыки поведения за рамками шаблонных вычислений и даже сымитировать принципы работы человеческого мозга.

Исследователи смогли дать компьютерам понимание логики функционирования высшей нервной деятельности человека, включая мышление и память. Итогом работы стала микроэлектронная платформа (мемристор), копирующая действие нейронов и синапсов.

Нейросеть GigaChat сделала прогноз на 2024 год

Преимущество технологии - в вычислениях непосредственно в памяти ПК, когда отсутствует необходимость перегонять готовые данные между процессорами и блоками запоминания.

В будущем это позволит избавиться от энергозатратных ИИ и перейти на масштабные вычисления даже на базе смартфонов. Устройства найдет себе применения и в медицине (мониторинг самочувствия и секвенирование генома вируса).

Ранее стало известно, что свет позволяет передавать данные в 100 раз быстрее Wi-Fi-сетей.

Наука и техника