В сеть утекли цены флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S24

Согласно данным голландского подразделения Samsung, базовая версия Galaxy S24 в зависимости от объема памяти будет стоить от €899 до €959, что равно примерно 88,7-94,6 тыс. руб. по курсу на 31 декабря 2024 года. Примечательно, что Galaxy S23 стартовал в начале текущего года c €950-€1010. Версия Galaxy S24 будет стоить от €1149 (около 113,4 тыс. руб.) до €1269 (125,2 тыс. руб.), что тоже несколько дешевле предыдущей модели.