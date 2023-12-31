В сеть утекли цены флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S24
В сети появились официальные промо-материалы голландского подразделения Samsung, из которого стали известны по меньшей мере европейские цены новинок. На утечку обратила внимание редакция издания GSMArena.
Согласно данным голландского подразделения Samsung, базовая версия Galaxy S24 в зависимости от объема памяти будет стоить от €899 до €959, что равно примерно 88,7-94,6 тыс. руб. по курсу на 31 декабря 2024 года. Примечательно, что Galaxy S23 стартовал в начале текущего года c €950-€1010. Версия Galaxy S24 будет стоить от €1149 (около 113,4 тыс. руб.) до €1269 (125,2 тыс. руб.), что тоже несколько дешевле предыдущей модели.
При этом минимальная цена топовой модели Galaxy S24 Ultra составит €1449 (около 143 тыс. руб.), что на €49 (4,8 тыс. руб.) меньше минимальной цены Galaxy S23 Ultra. Максимальная версия Galaxy S24 Ultra обойдется уже в €1809 (178 500 руб.), на €11 (1,1 тыс. руб.) дешевле максимальной версии Galaxy S23 Ultra.
Ожидается, что официальная презентация серии смартфонов Samsung Galaxy S24 состоится 17 января 2024 года.