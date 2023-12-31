Космонавты рассказали, сколько раз встретят Новый год на МКС

На Международной космической станции (МКС) будут отмечать Новый год несколько раз — по времени Москвы, Хьюстона, Токио и Копенгагена. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что встречать праздник экипаж станции будет вместе.

«Экипаж обязательно встретит Новый год по Москве, по Хьюстону, по Токио и по времени Дании, откуда родом Андреас», — рассказал Кононенко.

По его словам, на станции Новый год можно отмечать столько раз, сколько она пересекает часовые пояса, где праздник уже наступил.

При этом распространено мнение, что космонавты встречают начало нового года 16 раз. Однако это только количество витков МКС в сутки, а не число пересечений часовых поясов.