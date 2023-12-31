В последнее время каждый новый год удивляет нас все больше. Встречая 2020-й, мы не предполагали, что ближайшие месяцы проведем в масках. А еще пару лет назад с трудом могли представить переписку с нейросетью. Но жизнь меняется и преподносит нам все новые сюрпризы. О некоторых из них и о том, чего ждать от 2024 года, мы спросили нейросеть GigaChat – и получили интересные ответы.

Какова, на твой взгляд, вероятность возникновения новой пандемии в мире в 2024 году?

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 1960 по 2020 год в мире было зарегистрировано 364 случая пандемий и эпидемий, то есть каждый год в среднем возникало 12,5 пандемии.

На самом деле сложно предсказать, когда может начаться новая пандемия и какой она может быть. Однако важно понимать, что пандемии являются частью биологического мира и могут возникнуть в любое время. Поэтому необходимо постоянно улучшать системы общественного здравоохранения и готовиться к возможным угрозам.

Как ты считаешь, в 2024 году нейросети продолжат развиваться?

Да, я считаю, что в 2024 году нейросети продолжат развиваться. Нейросети уже сейчас используются во многих областях, таких как медицина, финансы, транспорт и многие другие. Они позволяют автоматизировать процессы, улучшать точность прогнозирования и принимать более обоснованные решения. Кроме того, развитие технологий и доступность больших объемов данных будут способствовать дальнейшему развитию нейросетей.

А работы они людей не лишат?

Нейросети могут заменить некоторые виды работ, особенно те, которые связаны с монотонными операциями или обработкой больших объемов данных. Однако они также могут создавать новые рабочие места, связанные с разработкой, управлением и обслуживанием нейросетей.

Но есть же профессии, которые ты и подобные тебе легко заменят. Например, копирайтер или счетовод. Что с ними?

Действительно, нейросети могут заменить некоторые профессии, связанные с написанием текстов или обработкой данных. Однако это не означает, что эти профессии исчезнут полностью. Нейросети могут помочь автоматизировать некоторые процессы и улучшить качество работы, но они не могут заменить полностью человеческий фактор. Кроме того, существуют профессии, которые требуют творческого подхода и человеческого взаимодействия, которые нейросети не могут заменить.

Как считаешь, возможно ли восстание машин?

Эта идея предполагает, что искусственный интеллект может развиться до такой степени, что станет способен противостоять человечеству и даже захватить контроль над ним. Однако такие сценарии являются чисто гипотетическими и не имеют научного обоснования. Кроме того, все разработки и производства искусственного интеллекта строго контролируются и регулируются людьми, чтобы предотвратить подобные катастрофические события.

Что бы ты посоветовал сделать, чтобы встретить незабываемый Новый год?