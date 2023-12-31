Обновление iOS 17 «убило» связь на некоторых iPhone

Решение предлагают радикальное

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Некоторые пользователи, — как много, пока неизвестно — начали жаловаться в Reddit, а по большей части на сайте поддержки Apple Support Community Discussions, о невозможности звонить с айфонов после выхода обновления iOS 17.2.1.

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Как пишут пользователи на сайте саппорта, после обновления, о котором очень мало информации, на айфонах внезапно исчезала сотовая связь, подключиться к провайдеру невозможно технически. Говорят о разных сериях, включая новые iPhone 15.

Об этом обновлении известно, что оно было призвано устранить проблемы быстрой разрядки на iPhone. Подтверждается, что эта ошибка была исправлена, но на iPhone 15 вернулся перегрев и «ужасные тепловые проблемы».

Касательно сбоя связи, исправить ошибку подключения к оператору не удаётся никакими штатными средствами, не помогает и перезагрузка. Тем не менее разные пользователи, столкнувшиеся с описанным багом, предложили на сайте поддержки некоторые решения, но радикальные.

Вот несколько вариантов «обходных путей», упомянутых пользователями iPhone на сайте Apple Support Community Discussions: