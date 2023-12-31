Предстоящий Intel Core i5-14450HX показал свои способности в бенчмарке

С неплохим результатом

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Производительность i5 14450HX соответствует производительности настольного Core i5 13 400, если верить недавним результатам бенчмарка GeekBench, пишет TomsHardware. Это позволяет предположить, что пределы энергопотребления этих двух процессоров схожи: i5 14450HX может работать на мощности около 130 Вт.

Пиковая частота i5 14450HX составляет 4,788 ГГц, вероятно, благодаря увеличению на 200 МГц по сравнению с i5 13450HX. Это увеличение должно благоприятно сказаться на однопоточных задачах, хотя влияние на многопоточные нагрузки может быть менее заметным.

Хотя прирост производительности в играх может быть не таким уж и значительным, он все же заслуживает внимания. Если использовать i5 14450HX в паре с двухканальной оперативной памятью DDR5 и разогнать ее до стандартной частоты 5600 МГц, можно добиться еще более высокой производительности.

Официальный запуск на выставке CES в начале января представляется вероятным, наряду с другими процессорами Raptor Lake для настольных и мобильных платформ.