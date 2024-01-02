Стало известно, когда ожидается первый звездопад в 2024 году

Пик активности метеорного потока Квадрантиды, который станет первым звездопадом года, ожидается в ночь на 3 января, сообщила ТАСС пресс-служба Московского планетария. При ясной погоде жители Земли смогут увидеть до 120 «падающих звезд» в час, однако свет Луны после полуночи может помешать наблюдению.

Лучшее время для наблюдений — с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом. Но условия наблюдения Квадрантид в 2024 году — не очень благоприятны, — подчеркнули сотрудники организации.

Специалисты отметили, что искать звездопад нужно над северо-восточным горизонтом. Область вылета метеоров будет располагаться под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

В середине декабря россияне могли увидеть звездопад-гигант Геминиды. В Роскосмосе пояснили, что этот метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. При этом планета Земля на своей орбите как бы догоняет поток, поэтому скорость звездопада сокращается не очень высока — примерно 35 км/с.