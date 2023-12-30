Спутники помогли ученым построить карту самого сильного течения в мире

Австралийские ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CISRO) построили подробную карту морского дна на пути самого сильного океанского течения на Земле — Антарктического циркумполярного течения. Об этом сообщается на официальном сайте CISRO.

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Океанологи использовали информацию, полученную с помощью нового спутника NASA и Национального центра космических исследований Франции (SWOT). Орбитальное сканирование помогло измерить высоту рельефа морского дна.

Анализ показал существование вулканической цепи общей площадью 20 тыс. квадратных километров на глубине около четырех километров, протянувшейся от Тасмании до Антарктиды. Также ученые нашли бреши в этом естественном барьере, которые позволяют более теплой воде проникать в антарктическую зону и ускорять таяние полярных льдов.

По словам исследователей, вулканическая гряда в районе Антарктического циркумполярного течения образовалась около 20 млн лет назад. Рельеф влияет на движение подводных потоков, образуя водовороты. Эти вихри переносят тепло и различные вещества с поверхности на глубину.

Океанографы рассчитывают, что новые знания позволят им лучше прогнозировать повышение уровня моря из-за таяния льдов Антарктики.