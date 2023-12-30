В Samsung Wallet на Android теперь можно добавить водительские права

Удобство ношения водительских прав получило толчок в Аризоне, так как Samsung Wallet присоединился к Google, предлагая поддержку цифровых удостоверений личности в этом штате. Эта функция, анонсированная ранее в этом году, начала работать, позволяя жителям Аризоны отказаться от постоянного ношения своих физических прав.

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Шаг Samsung последовал за запуском Google Wallet в Аризоне несколько месяцев назад, но с изюминкой. В то время как приложение Google также поддерживает Колорадо, Мэриленд и Джорджию, Samsung в настоящее время ограничивает свои цифровые права только Аризоной. Тем не менее, обе компании обещают в будущем расширить количество штатов и функциональность.