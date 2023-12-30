Реактивное топливо сделали из человеческого кала

Химики из Глостершира разработали низкоуглеродное топливо для реактивных двигателей, получаемое исключительно из человеческих сточных вод. Компания Firefly Green Fuels в сотрудничестве с Крэнфилдским университетом провела обширный анализ жизненного цикла топлива, в результате которого было выявлено поразительное снижение углеродного следа на 90% по сравнению со стандартным авиационным топливом.

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Независимые оценки международных авиационных регуляторов подтвердили, что по своим свойствам оно практически идентично обычному реактивному топливу. Несмотря на химическое сходство с керосином, инновационное топливо не содержит ископаемых, что делает его экологически безопасной альтернативой.

Технология Firefly предполагает получение из сточных вод «биосырья» — вещества, по химическому составу схожего с сырой нефтью. Полученный биокеросин проходит тщательные испытания в Германском аэрокосмическом центре и в Британском центре по изучению экологически чистого авиационного топлива.