Новогоднюю елку в ЦПК имени Гагарина украсили эмблемами космических миссий

"Совсем скоро наступит Новый год. На Земле, в Звездном городке уже нарядили елку. Когда-то давно праздничную ель в ЦПК наряжали обычными елочными украшениями. В знак уважения и памяти к достижениям коллег я основал традицию украшать елку эмблемами наших знаменитых космических миссий. Очень приятно, что сейчас на елке в ЦПК находится и эмблема экипажа корабля "Союз ТМА-17М", в составе которого я побывал на Международной космической станции в 2015 году", - сообщил Кононенко.