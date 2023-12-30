СМИ: в Японии создадут центр исследования рисков развития ИИ

Правительство Японии приняло решение создать новый исследовательский центр, который будет изучать потенциальные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ), и предлагать пути их нивелирования. Об этом сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.

Отмечается, что работа нового центра может быть запущена уже в апреле следующего года. По данным издания, центр будет тесно сотрудничать с компаниями-разработчиками из сферы ИИ, предоставляя им результаты своих исследований. В первую очередь работа будет направлена на предотвращение использования технологий искусственного интеллекта в целях распространения ложной информации и нарушения авторских прав.

По данным газеты, новый центр будет создан на базе Национального института информатики, расположенного в Токио и работающего под эгидой Минобразования страны.

Японские власти в последнее время уделяют большое внимание теме развития ИИ и потенциальным рискам, связанным с ним. В качестве председателя G7 в этом году Япония выступила с инициативой об активизации совместной работы в этом направлении.