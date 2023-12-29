Предпочтения в эмодзи оказались маркерами душевного здоровья человека

Британские ученые из Честерского университета выяснили, что предпочтения при выборе эмодзи связаны с индивидуальными чертами характера, социальным поведением и состоянием психического здоровья. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Reports (PsyRep).

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Психологи выяснили, что те или иные смайлики активируют области мозга, отвечающие за обработку эмоций. Они также влияют на восприятие общения, смягчая или подчеркивая передаваемую информацию.

В исследовании участвовали 222 человека. Они заполнили анкеты для оценки уровня тревоги и депрессии, социального поведения, черт личности и различных аспектов использования эмодзи, включая частоту, мотивацию и предпочтения насчет тех или иных пиктограмм.

Результаты показали, что социальное поведение было связано со всеми аспектами использования смайлов, включая частоту, мотивацию и отношение. Социальная активность, экстраверсия и доброжелательность предсказывали предпочтение позитивных изображений. Однако люди, сообщавшие о плохом общем психическом здоровье, как правило, выбирали негативные эмодзи.