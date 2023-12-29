LG представила ноутбуки Gram Pro с OLED-дисплеями и искусственным интеллектом

На выставке CES 2024 компания LG представит свои новейшие ультралегкие ноутбуки серий 2024 LG Gram и LG Gram Pro. В линейке представлены модели Gram Pro 16 и 17, а также LG Gram Pro 2-в-1 с сенсорным экраном, шарниром, регулируемым на 360 градусов, и cтилусом.

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Оснащенные твердотельными накопителями NVMe PCIe 4.0, графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 и веб-камерой FHD с функцией распознавания лиц, эти ноутбуки предлагают улучшенные графические возможности и дисплеи, включая OLED-экраны для Gram Pro 16.

Ноутбуки серии Gram Pro работают на базе процессоров Intel Core Ultra 5 или Intel Core Ultra 7 и оснащены аппаратным процессором Intel AI Boost NPU для ускоренной обработки локального ИИ.