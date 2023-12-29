В США предложили ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в РФ и КНР

Два эксперта США выступили с предложением монтировать электронные маячки на продаваемое за рубеж высокотехнологическое оборудование, чтобы не допустить их попадания в Россию или Китай. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.

По мнению автора книги «Война чипов» Криса Миллера и создателя подкаста «Разговоры о Китае» Джордана Шнайдера, России и Китаю удается обходить ограничения на экспорт машиностроительных станков и передового оборудования для производства микросхем с помощью несанкционированных перепродаж. На этом фоне они считает, что высокотехнологичную продукцию, продаваемую за рубеж, следует отлеживать, монтируя в нее «защищенные от взлома геолокационные устройства».

«Apple AirTag стоит меньше 30 долларов. Производители оборудования ценой в миллионы, безусловно, в состоянии найти эффективный способ внедрения одобренных правительством средств геолокации в продукцию двойного назначения», — уверены эксперты.