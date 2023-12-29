Обнаружены четыре двойных белых карлика

Астрономы Центра переходных процессов Цвикки обнаружили четыре новые двойные звезды, которые являются затмевающими аккрецирующими двойными белыми карликами. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Наблюдения показывают, что аккрецирующие ультракомпактные двойные системы представляют собой белые карлики в процессе стабильной аккреции вещества от звезды-донора. Изучение эволюции таких систем может помочь ученым расширить знания об окончательной судьбе сливающихся белых карликов в составе двойных систем.

Двойные системы, идентифицированные астрономами, получили обозначения ZTF20aabowdt, ZTF18acgmwpt, ZTF19abugzba и ZTF21abbxnbm. Они могут иметь орбитальные периоды от 25,92 до 56,17 минут. В целом, аккрецирующие ультракомпактные двойные системы имеют орбитальный период менее 65 минут, и это означает, что они испускают гравитационные волны, что влияет на эволюцию орбиты.

ZTF20aabowdt, ZTF18acgmwpt и ZTF21abbxnbm демонстрируют глубокие затмения, однако глубина затмения ZTF19abugzba составляет 50 процентов. Хотя аккрецирующие ультракомпактные двойные системы обычно имеют синий цвет, поскольку донор холодный и не виден в ближнем инфракрасном диапазоне, ZTF19abugzba и ZTF21abbxnbm демонстрируют более красные цвета.

ZTF21abbxnbm имеет самый длинный орбитальный период из четырех двойных систем и необычен тем, что производит три супервспышки за три года. Такое поведение характерно для гелиевой катаклизмической переменной, а не для типичной долгопериодической катаклизмической переменной, какими являются три другие системы.