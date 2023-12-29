Создан самый чувствительный в мире детектор «лисьих хвостов»

Исследователи из Корейского научного-исследовательского института стандартов и науки в Южной Корее разработали сенсор токсичных газов с самой высокой в мире чувствительностью. Статья опубликована в научном журнале Small Structures.

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Новый датчик может контролировать уровень диоксида азота (NO2) в воздухе с низким энергопотреблением и чрезвычайно высокой точностью. Устройство применимо в различных областях промышленности для обнаружения остаточных газов в процессе производства полупроводников и электролизе.

NO2 образуется при сжигании ископаемого топлива и выделяется вместе с выхлопными газами транспорта или заводскими выбросами. Диоксид азота особо токсичен, считается мощным окислителем, а в больших дозах представляет собой сильнейший неорганический яд. Вдыхание его частиц раздражает дыхательные пути и может вызвать отек легких.

Присутствие NO2 можно наблюдать в виде так называемых «лисьих хвостов» — оранжево-бурых шлейфов, поднимающихся над трубами промышленных предприятий.

По словам авторов разработки, новый детектор в 60 раз чувствительнее существующих полупроводниковых аналогов за счет применения наноматериала MoS2. Он представляет собой ветвистую трехмерную структуру, напоминающую крону дерева. Эксперименты показали, что устройство обнаруживает NO2 в атмосфере при содержании всего 5 частей на миллиард, а его предел составляет 1,58 части на миллиард, чему пока нет аналогов в мире.